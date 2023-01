Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der PSt Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B84

Am Donnerstag, dem 12.01.2023 gegen 02:30 Uhr, ereignete sich auf der B84 zwischen Neuwirtshaus und Rasdorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 43-jährige aus Rasdorf stammende Fahrer eines Pkw verlor aufgrund Alkoholeinflusses in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Ausgang einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Wasserdurchlass, beschädigte mehrere Leitpfosten und streifte zwei Bäume. Anschließend kam er in einem Straßengraben auf dem Dach seines Fahrzeugs zum Liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste von Feuerwehr- und Rettungskräften geborgen werden. Bis zur Bergung war die B84 im Unfallbereich voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell