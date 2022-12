Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Erste Folgemeldung zu Großeinsatz - Mann und Frau tot aufgefunden

Aalen (ots)

Um 11.34 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle eine schwerverletzte Frau in einem Gebäude in der Lederstraße in Schorndorf gemeldet. Womöglich sei die Frau durch eine Schusswaffe verletzt worden. Der Einsatz dauert stand 13.30 Uhr an. Es befinden sich 28 Streifenbesatzungen im Einsatz. Mittlerweile wurde das Gebäude von Kräften des Spezialeinsatzkommandos BW durchsucht. Dabei wurden ein Mann und eine Frau tot aufgefunden. Näheres ist zu den Personen nicht bekannt. Gerüchteweise wurde seitens der Medien über Schusswechsel berichtet. Dies kann polizeilich nicht bestätigt werden.

Pressevertreter werden an der Stuttgarter Straße 11, 73614 Schorndorf betreut.

