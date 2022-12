Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen: Bei Einbruch Sparschein entwendet In der Nacht zum Dienstag wurde in der Straße An der Talaue das Kassenhaus eines Wanderzirkuses aufgebrochen und daraus ein Sparschein mit Spendengeldern entwendet. Am Kassenhaus wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Hinweise auf die unbekannten Diebe wird nun von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten, die die ...

