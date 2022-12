Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Körperverletzung

Aalen (ots)

Essingen: Zu weit links gefahren

Ein 29-Jähriger verursachte am Mittwochmorgen gegen 00.15 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem VW Polo die B 29 zwischen dem Essinger Bahnhof und dem Aalener Dreieck. Im Bereich der geänderten Verkehrsführung geriet er zu weit nach links, wobei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 51-Jährigen kam. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet - 9000 Euro Schaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Eugenstraße missachtete eine 28-jährige BMW-Fahrerin am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr die Vorfahrt eines 43-Jährigen, der mit seinem Hyundai bereits im Kreisel fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

An einer Baustelle in der Rudolf-Eber-Straße musste ein 40-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr seinen Lkw zurücksetzen. Hierbei beschädigte er den hinter ihm stehenden VW T-Cross einer 30-Jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Wegen eines die Fahrbahn querenden Rehs bremste ein 54-Jähriger seinen Mercedes Benz am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr auf der Kreisstraße 3325 zwischen Affalterried und Treppach ab. Eine 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: In den Gegenverkehr geraten

Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag ereignete. Gegen 17 Uhr geriet ein 84-Jähriger auf der Landesstraße 1060 in Fahrtrichtung Schönenberg mit seinem VW Golf auf die Gegenfahrspur, wo das Fahrzeug frontal gegen den entgegenkommenden Citroen einer 25-Jährigen prallte. Die beiden Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen; beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Bopfingen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 11.30 Uhr am Dienstagvormittag stellte ein 50-Jähriger seinen Ford auf einem Parkstreifen in der Härtsfeldstraße ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht richtig abgesichert hatte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen abgestellten Ford. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 39-Jähriger am Dienstagmorgen verursachte. Gegen 9.15 Uhr befuhr er mit seinem Mercedes Benz die B 290, wo er auf Höhe der Landeserstaufnahmeeinrichtung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Schotter fuhr. Da der 39-Jährige offenbar unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand und ein entsprechender Test positiv verlaufen war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Iggingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 40-Jähriger seinen VW Golf am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 1157 zwischen Iggingen und Brainkofen anhalten. Eine 24-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Mutlangen: Tätlicher Angriff

Ein 40-Jähriger füllte vermutlich am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr das Schlüsselloch einer Wohnungstüre im Tannbachweg mit Sekundenkleber, wodurch ein Öffnen der Türe nicht mehr möglich war. Als er darauf angesprochen wurde, schlug er einer 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der 40-Jährige wurde daraufhin von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen zerkratzte der Mann das Fahrzeug und versuchte, einen Polizeibeamten zu treten. Nach der Vorstellung bei einem Arzt wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Während der Fahrt dorthin beleidigte er sowohl die Notfallsanitäterin, als auch einen Polizeibeamten.

Lorch: Einbruch

Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr am Dienstagnachmittag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Wohnhaus in der Bergstraße. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten mitunter Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer von Pkw erfasst

Mit ihrem VW fuhr eine 54-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in den Kreisverkehr in der Deinbacher Straße ein, wobei sie einen im Kreisel fahrenden Radfahrer übersah. Sie erfasste den 46-Jährigen, der auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

