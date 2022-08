Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Nach Taschendiebstahl: Polizei gibt Tipps zum Schutz

Dinslaken (ots)

Eine Seniorin ist am Donnerstag zwischen 10.15 und 11 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die 83-Jährige hob Geld bei einem Geldinstitut an der Sterkrader Straße ab. Als sie danach in einem Geschäft an der gleichen Straße bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Einkaufsbeutel war. Diebe konnten mit einer EC-Karte problemlos Geld abheben, da die Seniorin ihre Pin auf einen Zettel geschrieben hatte.

Die Polizei gibt Tipps, wie sich Bürger vor Taschendiebstahl schützen können. Sie sollen Wertgegenstände eng am Körper tragen und verschlossene Innentaschen nutzen. Sinnvoll ist es, Hand- und Umhängetaschen so zu tragen, dass der Verschluss zum Körper zeigt. Erhöhte Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn Personen ihr potenzielles Opfer anrempeln oder dessen Kleidung unabsichtlich beschmutzen. Das könnte ein Trick sein, um Geld zu erbeuten. Auf keinen Fall sollten Bankkunden ihre Pin auf einen Zettel schreiben, den sie immer dabei haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

