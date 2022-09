Echternacherbrück (ots) - In der Nacht von Sonntag den 25.09.2022 auf Montag den 26.09.2022 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Blumengeschäft in Echternacherbrück. Der oder die bisher unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zugang zum Geschäft. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ...

