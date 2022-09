POL-PDWIL: Nachtrag Vermisstenmeldung vom 27.09.2022; hier Auffinden der Person

Bitburg (ots) - Am 27.09.2022, gegen 14.45 Uhr, kam es an der Einmündung der B 51 und der L 5 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Eine PKW-Fahrerin wollte von der B 51 kommend nach links auf die L 5 in Richtung Rittersdorf abbiegen. Hierbei übersah diese den auf der L 5 in Fahrtrichtung Bitburg fahrenden, bevorrechtigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt. Dieser wurde durch das DRK ins Krankhaus nach Bitburg ...

