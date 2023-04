Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende von Hund gebissen

Malmsheim (ots)

Eine 48-jährige Reisende ist am Samstagnachmittag (15.4.2023) am Bahnhof in Malmsheim von einem Hund gebissen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Frau gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig 1, als sie der Rottweiler eines 41-jährigen irakischen Staatsangehörigen offenbar unvermittelt ansprang und ihr in den Arm biss. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei trafen den Hundebesitzer und dessen Begleiter noch am Bahnhof an. Durch den Vorfall erlitt die 48-Jährige eine kleine Verletzung am Arm. Zudem wurde ihre Jacke beschädigt. Der Hund soll nach jetzigem Kenntnisstand einen Maulkorb getragen haben. Neben den bundespolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, prüft nun das zuständige Ordnungsamt weitere Verstöße des Hundebesitzers.

