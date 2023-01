Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Werbesäule

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, 13.01.2023, beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 21.30 Uhr bis 21.50 Uhr eine Werbesäule (Leuchtreklame) in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. Etwa zur gleichen Zeit wurden der hiesigen Dienststelle mehrere Jugendliche im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes gemeldet, welche dort einen Bauzaun umgestoßen hatten. Die Personengruppe konnte von den eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Durch die räumliche und zeitliche Nähe könnte ein Zusammenhang zwischen den Jugendlichen und der beschädigten Säule bestehen. Die Polizei Altenkirchen bittet daher um sachdienliche Hinweise.

