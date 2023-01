POL-PDNR: Nachtrag zu Wohnhausbrand

Rheinbrohl (ots) - In der Zeit von Freitag, 13.01.2023 ab 23:30 Uhr bis Samstag, 14.01.2023 bis 12:55 Uhr kam es im Lampental in Rheinbrohl zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher stieß vermutlich beim Wenden oder Rangieren gegen ein geparktes Fahrzeug Höhe der Hausnummer 12. Am beschädigten Fahrzeug konnten Lackspuren gesichert werden. Der Unfallverursacher dürfte einen Schaden an der Front oder am Heck haben. Dieser entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt vom ...

mehr