Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2301035

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Wülfrath ---

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Radfahrer, der möglicherweise an einem Unfall in Wülfrath im Bereich Flandersbach/ Am Thekbusch beteiligt sein könnte. Der Radfahrer soll am Sonntag (8. Januar 2023) gegen 8.35 Uhr im Bereich der Unterführung Rohdenhauser Straße aus einem Feldweg aus Richtung der Hausnummer 52/54 gekommen sein und anschließend auf die Straße Flandersbach in Richtung Wülfrath mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Der Fahrer eines VW Touareg konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte mit seiner linken Fahrzeugseite die Mauer der Unterführung. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der unbekannte Radfahrer war mit einem Mountainbike unterwegs und trug einen dunklen geschlossenen Crosshelm sowie dunkle Cross-Kleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag (2. Januar 2023) hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr einen Ford Grand C-Max beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrer des Ford Grand C-Max hatte sein Fahrzeug im genannten Zeitraum auf einem Supermarktparkplatz an der Walder Straße auf Höhe der Hausnummer 99.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag (9. Januar 2023) zwischen 11.35 Uhr und 12.30 Uhr zwei Fahrzeuge beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein grauer Ford Fusion sowie ein brauner Opel Astra waren am Fahrbahnrand der Richrather Straße auf Höhe der Hausnummer 74 abgestellt. Als beide Fahrerinnen zu ihren Autos zurückkehrten, stellten sie diverse Beschädigungen fest. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell