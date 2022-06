Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Neuss - Grimmlinghausen (ots)

Am Freitag, den 03.06.2022, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 30 jähriger Kradfahrer aus Mettmann die Straße Im Taubental in Richtung Jagenbergstraße. Hier überholte er zunächst zwei verkehrsbedingt wartende PKW und einen auf ein Grundstück abbiegenden Sattelschlepper mit Anhänger. Ersten Ermittlungen zu Folge verlor er beim Überholmanöver die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit dem LKW eines 59 jährigen Mönchengladbachers. Aufgrund der dabei zugezogenen Verletzungen verbachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Es besteht Lebensgefahr. Die Straße musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. (Bi)

