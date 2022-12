PP Ravensburg: Suche nach vermisstem Mann

Landkreis Sigmaringen (ots) - Herbertingen Einbruch in Wohnung Unbekannte sind am Dienstag zwischen 10 und 16.30 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Straße "Unterwasser" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten einen größeren Bargeldbetrag. Insgesamt richteten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau ...

