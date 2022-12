Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

WhatsApp-Betrug aufgesessen

Opfer von Betrügern geworden ist eine 73 Jahre alte Frau aus dem Stadtgebiet am Montagabend. Die Frau erhielt zuerst via SMS und später über einen Messengerdienst Nachrichten von einer unbekannten Nummer, deren Absender sich als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Das Gegenüber bat die Frau um einige Geldüberweisungen. Dem kam die Frau nach mehrmaligem Hin und Her nach, sodass der 73-Jährigen ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro entstand. Erst im Nachgang fiel der Frau der Schwindel auf und sie erstattete Anzeige. Aus diesem Anlass, die ausdrückliche Warnung der Polizei: Überweisen Sie nicht ungeprüft Geld, wenn Sie von fremden Nummern dazu aufgefordert werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer Sie per Telefon oder Handy um Geld bittet, vergewissern Sie sich über altbekannte Nummern oder Kontakte bei den Personen. Weitere Hinweise, wie Sie sich vor der bekannten Betrugsmasche schützen können, finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/polizei-und-whatsapp-klaeren-gemeinsam-ueber-betrug-auf/

Ravensburg

Dieb gestellt - Kriminalpolizei ermittelt

Nachdem er gestern aus einem Baumarkt in der Bleicherstraße diverse Waren stehlen wollte, wurde ein Dieb auf frischer Tat gefasst. Der 43 Jahre alte Mann besuchte den Markt am späten Dienstagmorgen und fiel mehreren Baumarktmitarbeitern auf, als er verschiedene Gegenstände aus den Auslagen nahm und in seinen Taschen sowie einem Rucksack verstaute. Eine hochwertige Arbeitsmaschine platzierte in der Nähe eines Ausgangs, sodass er auf diese nach Verlassen des Marktes zugreifen konnte. Nachdem er den Kassenbereich passieren wollte, ohne zu bezahlen, sprach ihn einen der Mitarbeiter an. Der 43-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und riss sich, als der Mitarbeiter den aggressiven Langfinger zu fassen bekam, los. Auch den zweiten Fluchtversuch stoppte der Mitarbeiter zusammen mit einem Kollegen und verletzte sich dabei am Finger. Die verständigte Polizei entdeckte bei der Durchsuchung des Diebes mehrere Waren, deren Wert sich, zusammen mit dem zur Mitnahme bereitgestellten Winkelschleifer, auf mehrere hundert Euro beläuft. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls gegen den 43-Jährigen.

Ravensburg

Geldwechselschwindel aufgesessen

Beim Wechseln eines Geldscheines ist eine Kassiererin in einem Geschäft in der Kirchstraße einem Betrüger aufgesessen. Der Mann betrat kurz vor Ladenschluss am Dienstagabend den Verkaufsraum und kaufte etwas zu trinken. Im Anschluss wollte er einen 50-Euro-Schein gewechselt haben, was die Kassiererin ermöglichte. Dabei verwickelte er die Frau so geschickt in ein längeres Gespräch, dass diese beim Herausgeben des Geldes vergaß, den 50-Euro-Schein zu verlangen. Der Mann unterbrach das Gespräch irgendwann abrupt und verließ den Laden. Der Frau fiel der perfide Schwindel erst später auf und sie verständigte die Polizei. Den Täter beschreibt sie als etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er soll von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein und eine dunkle Jacke getragen haben. Gegen den Unbekannten wird nun ermittelt. Opfer von gleichgelagerten Betrugsfällen werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mit einem dunklen Skoda hat eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Donauschwabenstraße einen geparkten Skoda Fabia angefahren und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Tat, bei der an dem geparkten Wagen ein dreistelliger Schaden entstand, wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der erste Ermittlungsansätze liefern konnte. Personen, die sachdienliche Hinwiese geben können, sowie die flüchtige Fahrerin werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pkw durchwühlt

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde ein im Hofraum eines Wohnhauses in der Federburgstraße abgestellter VW Touran durchwühlt. Ein unbekannter Täter öffnete den Wagen und durchsuchte das Handschuhfach - gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Ob der Pkw zu der Zeit verschlossen war, ist nicht abschließend geklärt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Auf falsche Gewinnversprechen hereingefallen

Ein fünfstelliger Vermögensschaden ist einem 48 Jahre alten Mann aus einem Ravensburger Teilort entstanden, der in den letzten Monaten auf Betrüger hereingefallen ist. Der Mann wurde bereits im September unter dem Vorwand kontaktiert, er habe knapp 40.000 Euro gewonnen. Er müsse lediglich die Kosten für die Transportversicherung begleichen und wurde angewiesen, dafür Google-Play-Karten zu kaufen und die Kartencodes zu übermitteln. Mehrere Male wurde der Mann kontaktiert und angewiesen weitere Karten zu kaufen, da sich der vermeintliche Gewinn verdoppelt habe. Insgesamt überwies der 48-Jährige einen fast so hohen Betrag wie die ursprünglich versprochene Gewinnsumme, bevor er misstrauisch wurde und die Polizei kontaktierte. Diese ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und warnt ausdrücklich vor falschen Gewinnversprechungen. Die Masche ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen. Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten, zahlen Sie keine Gebühren und wählen sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). Machen Sie auch keinerlei Zusagen am Telefon. Weitere Hinweise, wie Sie sich bestmöglich gegen Betrüger schützen können, finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Ravensburg

Fahrzeuge stoßen zusammen - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Bundesstraße 33 ereignet hat. Ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte aus Richtung Bavendorf kommend nach links in die Ganterhofstraße abbiegen und erkannte dabei den auf der Bundesstraße entgegenkommenden Opel eines 58-Jährigen nicht. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Beteiligten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße aufgrund des Trümmerfeldes einseitig gesperrt werden.

Ravensburg

Pkw-Lenkerin nimmt Radfahrerin die Vorfahrt

Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr hat eine Autofahrerin im Kreisverkehr der Hindenburgstraße / Weißenauer Straße eine 25-jährige Radfahrerin übersehen und so einen Unfall verursacht. Die 42-Jährige fuhr unachtsam in den Kreisel ein und kollidierte mit der Zweiradfahrerin. Die junge Frau zog sich bei dem Zusammenstoß eher leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw wird der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Wolpertswende

Vor Fahrbahn abgekommen - Unfall

Unachtsamkeit einer 38-jährigen Autofahrerin dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 284 ereignet hat. Die Frau war mit ihrem VW Passat von Mochenwangen in Richtung Zollenreute unterwegs, geriet dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 38-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Wagen entstand Totalschaden, der auf rund 15.000 Euro beziffert wird. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Auto angefahren - Verursacher flüchtig

Nachdem er einen in der Danziger Straße geparkten Ford Focus angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei. Der Verursacher dürfte den am Straßenrand abgestellten Ford zwischen Samstagmorgen und Montagmittag gestreift haben. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell