Friedrichshafen

Ladendiebe geschnappt

Mit strafrechtlichen Folgen rechnen müssen drei Männer im Alter von 19, 30 und 43 Jahren, nachdem sie am Dienstag in einem Lebensmittelmarkt im Stadtgebiet gestohlen haben. Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl, nahm die Verfolgung des mit dem Pkw davonfahrenden Trios auf und kontaktierte die Polizei. Die Beamten trafen die Männer an und stellten dabei fest, dass sich der 43-jährige Fahrer unerlaubt hinters Steuer gesetzt hatte. Ein Schnelltest reagierte positiv auf berauschende Mittel, eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte er nicht. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten neben der Diebstahlsanzeige auch weitere Konsequenzen.

Meckenbeuren

Mit Sommerreifen unterwegs - Unfall

Die Bereifung an ihrem Pkw könnte die Ursache dafür gewesen sein, warum eine 42-jährige am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Brochenzeller Straße verunfallt ist. Bei eisigen Temperaturen fuhr sie die "Eselsbrücke" herunter, kam bei Glätte ins Schleudern und prallte gegen ein Geländer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass an ihrem Wagen teilweise Sommerreifen montiert waren. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Frau muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Meckenbeuren

Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall - Fahrerin schwer verletzt

Schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste eine 28-jährige Autofahrerin, nachdem sie am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 verunfallt ist. Die Frau war mit ihrem Suzuki von Untereschach in Richtung Meckenbeuren unterwegs und geriet kurz nach Hohenreute ins Schleudern. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Wagen überschlug. An ihrem Suzuki entstand bei dem Unfall Totalschaden, der auf rund 8.000 Euro beziffert wird. Der Wagen musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Langenargen / Eriskirch

Einbrecher auf Tour

Einbrecher haben sich am Dienstag Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern verschafft. In der Kanalstraße in Langenargen hebelten sie ein Fenster auf und stahlen Modeschmuck im Wert von rund 100 Euro, in der Rosenstraße in Eriskirch brachen die Täter eine Terrassentüre auf und flüchteten ohne Diebesgut. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die zwischen 13 Uhr und 19 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Salem

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Montag zwischen 14 und 15 Uhr einen Audi zerkratzt, der auf dem Parkplatz des Fischereivereins in der Stefansfelder Straße geparkt stand. Der Vandale richtete dabei rund 1.500 Euro Sachschaden an. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Markdorf

Rasenmäher-Traktor gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Einen blauen Rasenmäher-Traktor der Marke "Herkules" haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Schuppen in der Straße "Wirrensegel" gestohlen. Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage davon aus, dass die Unbekannten den Mäher auf einen Anhänger schoben und so abtransportierten. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und nimmt Hinweise zu Tat und Tätern sowie zum Verbleib des Arbeitsfahrzeuges unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

