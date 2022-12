Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto prallt mit Gegenverkehr zusammen

Beim Abbiegen ist ein 30 Jahre alter Autofahrer am frühen Dienstag mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der Mercedes-Lenker war auf der B 33 von Bavendorf nach Ravensburg unterwegs und wollte nach links in die Ganterstraße abbiegen. Dabei übersah er den aus Ravensburg herannahenden 58-Jährigen in einem Opel. Beide Fahrer klagten nach der Kollision der Autos über Schmerzen im Nacken und wurden noch an der Unfallstelle vorsorglich medizinisch versorgt. An den Pkw entstand bei dem Zusammenstoß ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Sie mussten beide durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ravensburg

Einbruch in Obsthof

In den Keller eines Verkaufsgeschäfts für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Wolketsweiler ist ein Einbrecher eingestiegen. Der Täter brach in den letzten Tagen ein Vorhängeschloss vor der Kellertüre auf und stahl aus den Räumen mehrere hochwertige Arbeitsgeräte. Mit Motorsäge, Bohrmaschine und weiterem Diebesgut suchte er das Weite. Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Diese bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Pkw prallt mit Fahrradfahrerin zusammen

Eine Radfahrerin übersehen hat ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der am Montag gegen 15.15 Uhr von der Gartenstraße in die Reichlestraße abgebogen ist. Die 38-jährige Radlerin stand an der Einmündung in der Reichlestraße und gewährte dem Autofahrer die Vorfahrt, als dieser beim Abbiegen mit der Frau zusammenstieß. Dabei wurde die Fahrradlenkerin leicht verletzt. Sie wurde im Anschluss zur medizinischen Untersuchung von einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Rad und dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Wangen

Angelaufene Scheibe führt zu Unfall

Da ein Autofahrer durch eine anlaufende Frontscheibe abgelenkt war, hat er am Montagmorgen auf der Landesstraße 320 zwischen Hiltensweiler und Neuravensburg einen Verkehrsunfall verursacht. Durch Feuchtigkeit im Citroen des 30 Jahre alten Lenkers beschlug auf seiner Fahrt nach Neuravensburg erst die Scheibe und begann dann von innen zu frieren. Durch die eingeschränkte Sicht und Wischen der Scheibe während der Fahrt steuerte der 30-Jährige seinen Wagen auf die Gegenspur und streifte einen entgegenkommenden VW Passat. Während die Insassen der Pkw unverletzt blieben, entstand bei der seitlichen Kollision ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Sicht des Fahrers vor Fahrtantritt nicht eingeschränkt sein darf. Gehen Sie durch Beeinträchtigungen während der Fahrt kein unnötiges Risiko ein und halten Sie im Zweifelsfall am Straßenrand an, um gefahrlos Abhilfe zu schaffen.

Wangen

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Drei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Montag gegen 14.15 Uhr in der Leutkircher Straße. Ein 63 Jahre alter Mercedes-Fahrer bemerkte zu spät, dass der 38-jährige VW-Lenker vor ihm bremste, um in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Die 34 Jahre alte Beifahrerin im VW sowie zwei 5 und 7 Jahre alte Kinder, die sich ebenfalls in dem VW befanden, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand bei der Kollision ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Leutkirch

Einbruch in Café

Eine Kasse hat ein Unbekannter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen aus einem Café in der Marktstraße gestohlen. Auf bislang noch unbekannte Weise gelangte der Täter in die Konditorei. In der Kasse befand sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Leutkirch

Nach Kollision mit Zaun - Unfallfahrer flüchtet

Gegen einen noch unbekannten Autofahrer ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem dieser am Samstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr am Luttolsberg einen Gartenzaun schwer beschädigt hat und anschließend das Weite suchte, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Fahrer kam auf der Fahrt von Frauenzell in Richtung Wuchzenhofen von der Straße ab und prallte gegen den Holzzaun. Dabei dürfte der Pkw vorne rechts und vermutlich auf der gesamten Beifahrerseite Beschädigungen davongetragen haben. Aufgrund von Fahrzeugteilen, die an der Unfallstelle gefunden wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass der flüchtige Verursacher einen Skoda Fabia älteren Baujahres gefahren hat. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Wagen nimmt die Polizei Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall auf Landesstraße

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 314. Eine 32 Jahre alte Mercedes-Lenkerin war von Bad Wurzach kommend in Richtung Mennisweiler unterwegs, als sie wegen eines abbiegenden Autos vor ihr bremsen musste. Auf das Bremsmanöver reagierte eine hinter ihr fahrende 22-jährige BMW-Fahrerin zu spät - sie fuhr wuchtig auf. Durch den Zusammenprall wurden die Unfallverursacherin sowie ein Kleinkind im Mercedes leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bergatreute

Einbruch in Metzgerei

Kurz vor 3 Uhr am Dienstag wurde in eine Metzgerei in Witschwende eingebrochen. Der Täter hebelte nach bisherigen Erkenntnissen eine Schiebetür auf und gelangte ins Innere. Er stahl einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse der Metzgerei sowie diverse Wurstdosen. Der Inhaber wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam, konnte den Täter aber nicht mehr stellen. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang erfolglos. Der Einbrecher wird als etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Er soll auf seiner Flucht zwei Taschen mit sich geführt haben und möglicherweise mit einem Pkw davongefahren sein. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Altshausen

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 11.30 Uhr in der Herzog-Albrecht-Allee ist ein Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der 70 Jahre alte VW-Fahrer im Bereich der Einmündung in die Bachstraße einen VW Sprinter, der zu diesem Zeitpunkt nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Beim seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich der 70-Jährge leichte Verletzungen zu. Da es zum genauen Ablauf des Unfalls widersprüchliche Aussagen gibt, bittet die Polizei um Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07584/9217-0 an den Polizeiposten Altshausen erbeten.

