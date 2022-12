Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Drei Pkw an Verkehrsunfall beteiligt

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall auf der L 456, an dem am Montag gegen 11.30 Uhr drei Pkw beteiligt waren. An der Einmündung zur B 311 mussten die Fahrerinnen eines Nissan und eines BMW verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 30-jährige Fahrerin eines Seat erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Durch den Aufprall kollidierte der Nissan im Weiteren mit dem davorstehenden BMW. Alle Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, der Seat musste aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Pkw streift Linienbus

Beim Einfahren von einer Grundstücksausfahrt auf die Karlsstraße hat am Montag gegen 11.45 Uhr der Fahrer eines Volvo einen Linienbus übersehen und diesen gestreift. Während am Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand, wird dieser am Linienbus auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die Fahrgäste im Omnibus blieben unverletzt.

Sigmaringen

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Auf der L 277 zwischen Dietfurth und Sigmaringen ist am Montag gegen 10 Uhr eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin im Bereich einer Kurve über eine dortige Verkehrsinsel gefahren. Durch die Kollision platzte ein Reifen des Pkw. Das Fahrzeug kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Während die Fahrzeuglenkerin glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an ihrem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag geschätzt.

Wald

Auto überschlägt sich

Bei Schneeglätte hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw auf der L 212 zwischen Hippetsweiler und Gaishaus überschlagen. Die Lenkerin geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, anschließend überschlug sich der Renault im einem angrenzenden Acker. Während an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, konnte sich die 21-Jährige selbständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Eingangsmeldung rückten neben der Polizei auch ein Rettungsdienst und die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Unfallwagen.

