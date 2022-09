LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Meiningen (ots) - Am Freitag, dem 02.09.2022 gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem kuriosen Verkehrsunfall in Frankenheim. Der 54-jährige Führer eines Radladers hielt an der Einmündung Brücknerstraße/ Reichenhäuser Straße an, um die Vorfahrt eines durchfahrenden Renault Kangoo zu gewähren. Der aus Fladungen stammende Fahrer des Renault schätzte wohl seine Fahrzeughöhe falsch ein und touchierte mit seinem Fahrzeugdach ...

