LPI-SHL: Schockanrufe

Meiningen (ots) - Wohl etwas knapp bei Kasse für die eigene Wohnungsausstattung schien ein Dieb in Wasungen. Der unbekannte Täter entwendete in der Nacht auf Freitag, in einem Mehrfamilienhaus in der Caspar-Neumann-Straße, sowohl das Türschild als auch die Türmatte eines dort wohnhaften 31-jährigen Mannes. Der erhebliche Entwendungsschaden wird auf 5 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

