Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall endet tragisch

Altenburg (ots)

Neupoderschau: Gestern Abend (31.10.2021), gegen 17:20 Uhr kam es entlang der Landstraße 1361, in der Ortslage Neupoderschau, zu einem schweren Verkehrsunfall, so dass unverzüglich Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz kamen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte ein 56-jähriger Kleinkraftradfahrer mit einem auf der Landstraße fahrenden Pkw Ford. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Noch vor Ort wurden bereits Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, so dass der 56-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Dennoch erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Pkw Ford (35) und dessen 11-jähriger Beifahrer wurden vor Ort medizinisch betreut. Sie blieben nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich unversehrt.

Beide am Unfall beteiligten und beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Landstraße 1361 war für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell