POL-PDLD: Betrunken mit dem Pkw vor der Polizei geflüchtet - Zeugenaufruf

Maikammer (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.05.2021 sollte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Neustadt in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem durch die Funkstreife entsprechende Anhaltesignale gegeben wurden, versuchte sich der Pkw-Fahrer durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin wurde der Pkw unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn verfolgt. Von Maikammer aus flüchtete der Pkw-Fahrer über die L516 in Richtung Neustadt.

Hierbei versuchte die Funkstreife sich mehrfach vor den Pkw zu setzen und diesen so zum Anhalten zu bewegen. Daraufhin überholte der Pkw-Fahrer die Funkstreife trotz Gegenverkehr und flüchtete weiter in Richtung Neustadt. Durch die Hinzuziehung von weiteren Polizeikräften konnten der Pkw im Bereich Neustadt gestoppt und der Fahrer widerstandslos festgenommen werden.

Während der Kontrolle konnte bei dem Pkw-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde durch den Pkw-Fahrer abgelehnt.

Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren. Weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0, E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de.

