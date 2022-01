Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Steuerhinterziehung endet im Gefängnis

Hamburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr reiste eine 25-jährige Bulgarin von Varna nach Hamburg und stellte sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Bei dem Abgleich ihrer Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass die Frau seit Oktober 2021 von der Staatsanwaltschaft Hanau wegen Steuerhinterziehung per Haftbefehl gesucht wurde. Sie hatte 50 Tagessätze zu jeweils 30 Euro zu zahlen; hinzu kamen Kosten i. H. v. 86 Euro. Alternativ waren 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Die Frau war nicht in der Lage, das geforderte Geld aufzubringen, sodass sie in eine Hamburger Haftanstalt eingeliefert wurde.

