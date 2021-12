Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: verbotenes Pfefferspray im Handgepäck - Anzeige!

Hamburg (ots)

Am Hamburg Airport machte sich am Montag gegen 12 Uhr eine 24-jährige Italienerin auf den Weg nach Bergamo. Als die Luftsicherheitsassistenten die Dame in der zentralen Luftsicherheitskontrolle kontrollierten, entdeckten sie ein Pfefferspray im mitgeführten Handgepäck. Da dies nicht die erforderlichen Prüfzeichen hatte und auch keine Kennzeichnung zur Tierabwehr aufwies, handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Beamte der Bundespolizei wurden hinzugerufen und stellten das Pfefferspray sicher. Die Frau wollte sich zum Sachverhalt nicht äußern. Sie hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und musste daher eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro zahlen. Die Frau erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Anschluss konnte sie weiterreisen.

