Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseskreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ohne Gurt über Rot - Verkehrskontrolle

Mit einem empfindlichen Bußgeld muss eine 47-jährige Autofahrerin rechnen, die der Polizei am Montag gegen 14.30 Uhr ins Netz ging. Die Beamten waren aufmerksam geworden, als die Frau offensichtlich bei Rot über die Kreuzung fuhr und dabei auch den Polizisten die Vorfahrt nahm. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten darüber hinaus nicht nur fest, dass die Frau ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, sondern auch, dass die Hauptuntersuchung des Pkw schon fast ein Jahr fällig war. Auf die 47-Jährige kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Friedrichshafen

Unfallflüchtiger hinterlässt Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Ein Auto angefahren und die Flucht ergriffen hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in der Saint-Die-Straße. Der Unfallverursacher richtete dabei einen erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an der gesamten Fahrerseite des geparkten Ford an und suchte das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Poller angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen am Montfortplatz einen massiven Steinpoller angefahren und danach das Weite gesucht. Der Sockel, der bei der Einfahrt zum Neuen Schloss steht, wurde durch den Unfall in seinem Fundament verschoben, sodass rund 1.000 Euro Sachschaden entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Einbrecher bricht in leerstehendes Haus ein - Zeugen gesucht

Das falsche Tatobjekt rausgesucht hat sich ein Einbrecher, als er zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Hopfenstraße auf Diebestour war. Der Unbekannte scheiterte zunächst beim Versuch die Terrassentür eines dortigen Hauses aufzuhebeln und brach dann über ein Fenster ein. Im Haus musste er schnell feststellen, dass alle Bemühungen umsonst waren und rein gar nichts zu holen war - das Wohnhaus steht vollkommen leer. Ohne Diebesgut suchte der Täter daraufhin das Weite. Bei seiner Tat richtete er jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die zwischen 18 und 10.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Tettnang

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher am Montag zwischen 7.45 Uhr und 14.15 Uhr beim Rangieren an einem Firmenparkplatz in der Bahnhofstraße geparkten Audi angerichtet. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Überlingen

Falsches Gewinnversprechen - Frau sitzt Betrügern auf

Die Freude über einen vermeintlichen Geldgewinn, war bei einer 85-jährigen Frau aus dem Bereich Überlingen so groß, dass sie auf dreiste Betrüger hereingefallen ist. Der Seniorin wurde vergangene Woche von einer "Glücksfee" telefonisch mitgeteilt, dass sie einen fünfstelligen Euro-Betrag gewonnen habe. Um die Gebühren für das Geldtransportunternehmen zu bezahlen, sollte die Frau lediglich noch Codes von Google-Pay-Karten im Wert eines hohen dreistelligen Euro-Betrags übermitteln. Vor lauter Vorfreude über den Gewinn übermittelte sie die Codes. Kurz darauf bekam sie die Information, dass die gewonnene Summe nun doch deutlich höher ausgefallen sei und entsprechend nochmals Gebühren anfallen würden. Auch dieser Forderung kam sie nach und übermittelte nochmals Codes im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags. Erst als der Geldtransporter nicht zum vereinbarten Termin bei ihr vor der Tür stand, kamen der 85-Jährigen Zweifel und sie verständigte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor vermeintlichen Geldgewinnen. Seien Sie misstrauisch, wenn am Telefon jemand Geld einfordert, damit Sie einen vermeintlichen Gewinn ausgezahlt bekommen! Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche finden Sie online unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell