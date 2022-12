Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Eis- und Schneeglätte sorgen für Verkehrsunfälle auf Straßen

Präsidiumsgebiet (ots)

Blitz-Eis und Schneeglätte waren die Ursache für mehrere Verkehrsunfälle im Laufe des Mittwochmorgens. Zwischen 5.30 und 13 Uhr kam es in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen sowie dem Bodenseekreis zu insgesamt 15 Verkehrsunfällen, davon neun im Landkreis Ravensburg, zwei in Landkreis Sigmaringen und vier im Bodenseekreis. Beim Großteil der Zusammenstöße kam es lediglich zu Blechschäden, bei insgesamt drei Unfällen wurden aber auch Beteiligte verletzt.

Gegen 5.15 Uhr rutschte eine Pkw-Lenkerin am Alfred-Colsman-Platz aufgrund der glatten Straße gegen eine Leitplanke. Die 23 Jahre alte Fahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde nach dem Zusammenstoß zur vorsorglichen medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Leicht verletzt wurde auch ein 33 Jahre alter Fiat-Fahrer, der gegen 8.15 Uhr auf der L 265 von Kißlegg in Richtung Gottrazhofen unterwegs war. Wegen glatter Straßenverhältnisse rutschte er mit seinem Wagen von der Straße, prallte gegen eine Schutzplanke. Sein Pkw überschlug sich und landete letztlich in einem Flussbett. Der Sachschaden am Fiat wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden, die alarmierte Feuerwehr streute auslaufendes Öl an der Unfallstelle ab. Der Fiat-Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nicht so glimpflich abgelaufen ist ein Unfall auf der B 31 bei Friedrichshafen, der sich kurz vor 12 Uhr ereignet hat. Der Fahrer eines Range Rovers mit englischer Zulassung war in Richtung Lindau unterwegs, als er auf Höhe Auffahrt Kitzenwiese, einen vorausfahrenden Mercedes rechts über die Einfädelungsspur überholte. Er kam dabei auf der glatten Straße ins Schleudern, prallte gegen mehrere Leitplankenabschnitte und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem VW Golf zusammen und streifte auch einen hinter diesem fahrenden Autotransporter. Auch der Mercedes, den der Range Rover anfangs rechts überholt hatte, wurde durch einen der Kollisionswagen getroffen und beschädigt. Durch den Unfall verletzten sich nach bisherigem Stand die beiden Insassen des VW schwer, aber nicht lebensgefährlich, und wurden umgehend in eine Klinik transportiert. Vier Insassen im Range Rover wurden mit Verdacht auf leichte Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. Am Range Rover entstand Totalschaden in Höhe von rund 60.000, am VW in Höhe von 4.000 Euro. Der Schaden am Autotransporter beläuft sich auf rund 10.000 Euro, während die Beschädigungen am Mercedes und den Leitplanken sich auf jeweils rund 3.000 Euro belaufen dürften. Die Bundesstraße ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt, die Bergungsmaßnahmen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell