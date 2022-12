Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Einbruch in Wohnung

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 10 und 16.30 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Straße "Unterwasser" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten einen größeren Bargeldbetrag. Insgesamt richteten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Anwohnern und anderen Personen, die Auffälliges beobachtet haben, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Leibertingen

Feuerwehr rückt zu Pkw-Brand aus

Zu einem brennenden Pkw sind Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Dienstag gegen 23.45 Uhr in die Straße "Lengenfeld" ausgerückt. Womöglich aufgrund eines technischen Defekts hatte das Fahrzeug Feuer gefangen, der Besitzer bemerkte dies und wählte nach zunächst eigenen Löschversuchen den Notruf. Aufgrund der Hitzeentwicklung sprang am nahegelegenen Haus eine Fensterscheibe, zudem lagerte sich an der Gebäudefassade Ruß ab. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Der Sachschaden am ausgebrannten Pkw wird auf rund 2.000 Euro geschätzt, der übrige Schaden ist indes noch nicht beziffert.

Sauldorf

Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Aus Unachtsamkeit ist am Dienstag gegen 17 Uhr ein 31-jähriger VW-Fahrer auf der K 8216 zwischen Wald und Rast alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Pkw überschlug sich hierbei und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 31-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem VW, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Sigmaringen

Feuerwehr muss Mann aus Pkw befreien

Schwerere Verletzungen erlitt ein 74-Jähriger am Dienstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 277 zwischen der Römerstraße und der Gorheimer Allee. Der Mercedes-Lenker kam auf Höhe der Abfahrt zur Gorheimer Alle nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den im Wagen eingeklemmten Mann aus seinem Pkw schneiden, ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die L 277 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der beim Unfall insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr in der Fulgenstadter Straße ereignet hat. Aufgrund eines Missverständnisses fuhr die 47-jährige Fahrerin eines Mercedes in den Einmündungsbereich zur Robert-Bosch-Straße ein, obwohl eine entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Renault-Fahrerin nach links abbiegen wollte. In der Folge kollidierten die beiden Pkw, an dem Renault löste der Airbag aus. Die 48 Jahre alte Renault-Lenkerin wurde hierdurch leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. An ihrem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem BMW hinterlassen, der im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 9 Uhr in der Hauptstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

