Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter der Deutschen Bahn getreten und bedroht

Stuttgart (ots)

Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntagvormittag (16.04.2023) am Hauptbahnhof Stuttgart zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Alter von 47 und 52 Jahren angegriffen und bedroht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann gegen 11:00 Uhr geweigert haben, den Metropolexpress aus Richtung Geislingen beim Endhalt in Stuttgart am Gleis 12 zu verlassen. Nachdem die hinzugerufenen Bahnmitarbeiter den 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufforderten, den Zug zu verlassen, soll dieser dem 47 Jahre alten Mitarbeiter offenbar unvermittelt von hinten in den Genitalbereich getreten haben. Nach jetzigem Kenntnisstand bedrohter er ihn im Anschluss und beleidigte die 52-jährige Kollegin. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei trafen den mutmaßlichen Täter noch am Bahnsteig an. Er muss unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Bedrohung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell