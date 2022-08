POL-LDK: + Mann im Rosengärtchen sexuell belästigt + E-Bikes aus Garage erbeutet + Schaf von Hund gerissen? + Kleidercontainer brennt in Aßlar + Skoda in Dalheim zerkratzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Dillbrecht: Vier E-Bikes aus Garage gestohlen -

In der Wilnsdorfer Straße schlugen zu Beginn der Woche Fahrraddiebe zu. Aus einer Garage erbeuteten sie vier E-Bikes im Gesamtwert von mindestens 13.000 Euro. In der Nacht von Montag (22.08.2022) auf Dienstag (23.08.2022) verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster Zutritt zu der Garage. Aus dieser erbeuteten sie Fahrräder und Ladegeräte der Marken "Conway", "Mondracker" und "Liv". Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr in der Wilnsdorfer Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Seelbach: Schaf von Hund gerissen? -

Der Tod eines Schafes bei Herborn-Seelbach beschäftigt derzeit die Herborner Polizeistation. Die Besitzerin fand das Schaf am Mittwoch vergangener Woche (17.08.2022) tot auf der Koppel. Die Herde stand eingezäunt auf einer Weide zwischen dem Dernbachtal und dem Aussiedlerhof an der Alsbach, etwa in Höhe des Aussichtshäuschens "Auf dem Schmidteberg". Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass ein Hund in die Koppel sprang und das Schaf riss. Offensichtlich beschädigten die restlichen Tiere in Panik den Zaun und flohen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Vorfall am 17.08.2022, zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr im beschrieben Bereich beobachtet? Wem sind dort in der genannten Zeit Spaziergänger mit Hunden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Kleidercontainer angesteckt -

Gestern Nachmittag (23.08.2022) rückte die Aßlarer Feuerwehr zu einem Brand in der Straße "Ziegelei" aus. Gegen 14.45 Uhr meldete Anwohner, dass Qualm aus einem Altkleidercontainer emporstieg. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Die Polizei geht bei der Brandursache von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht Zeugen. Wem sind im Zusammenhang mit dem Brand in der Straße "Ziegelei" Personen an dem Container aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dalheim: Lack zerkratzt -

In der Hohen Straße ließen unbekannte Vandalen in der vergangenen Woche ihre Zerstörungswut an einem blauen Skoda Fabia aus. Zwischen dem 18.08.2022 (Donnerstag), gegen 20.00 Uhr und dem 19.08.2022 (Freitag), gegen 19.00 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Lack der Fahrer- und Beifahrerseite. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Sexuelle Belästigung im Rosengärtchen -

Nach einer sexuellen Belästigung eines Mannes am Dienstagnachmittag (23.08.2022) im Rosengärtchen, bitten die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe.

Gegen 17.15 Uhr saß der 26-jährige Wetzlarer auf einer Parkbank, als er von dem Täter angesprochen wurde. Plötzlich zog der Unbekannte die Hose herunter, entblößte seinen Penis und onanierte. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern und das Opfer rannte davon.

Der Wetzlarer kann den Täter wie folgt beschreiben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sehr schlank und dunkelhäutig. Er hatte kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und wirkte insgesamt ungepflegt. Zur Kleidung kann das Opfer keine Angaben machen. Der Täter hatte eine hellblaue Umhängetasche bei sich und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Die Kripo fragt:

- Wer hat den Vorfall am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr im Rosengärtchen beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

