Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei nimmt 41-Jährigen fest

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagabend (22.04.2023) gegen 19:15 Uhr einen 41-jährigen Mann am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen. Im Rahmen einer Personenkontrolle überprüften die Polizisten die Identität des 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Hierbei stellte sich heraus, dass der unter anderem wegen Betruges verurteilte Mann von den Staatsanwaltschaften Hagen und Dortmund mit insgesamt drei Vollstreckungshaftbefehlen gesucht wurde. Die zu entrichtende Geldstrafe konnte er nicht begleichen, weshalb er ersatzweise für 238 Tage ins Gefängnis muss. Die Beamten brachten den wohnsitzlosen 41-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell