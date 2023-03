PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pedelecs aus Carport gestohlen +++ Diesel abgezapft +++ Laptop aus Pkw entwendet +++ Diebstahl von Nummernschildern +++ Nachtrag zu Meldung über Diebstahl in Gaststätte +++ Frontalkollision auf B 8

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Pedelecs aus Carport gestohlen,

Friedrichsdorf, Köppern, An der Steinkaut, 19.03.2023, 01.00 Uhr bis 01.30 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf Köppern waren in der Nacht auf Sonntag Fahrraddiebe zugange. Ins Visier der Täter gerieten zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr zwei hochwertige Elektrofahrräder, die im Carport eines in der Straße "Auf der Steinkaut" gelegenen Einfamilienhauses abgestellt und angeschlossen waren. Die Kriminellen brachen die angebrachten Fahrradschlösser gewaltsam auf und entfernten sich mit den Pedelecs in unbekannte Richtung. Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um Modelle des Herstellers "Specialized", genauer ein blaues Herrenrad - Modell "Creo SL"- sowie ein hellgrünes Damenrad mit der Modellbezeichnung "Vado SL 4.0 EQ". Zusammen beläuft sich der Wert der Pedelecs auf knapp 10.000 Euro. Ersten Erkenntnissen nach wurde die Tat von zwei unbekannten Männern begangen, die wie folgt beschrieben werden können: Ein Täter wird auf etwa 40 bis 50 Jahre geschätzt. Er weist eine kräftige Statur auf, hat grauschwarzes lichtes Haar und einen grauschwarzen Dreitagebart. Bei der Tat trug er eine blauschwarz-karierte Stoffjacke mit hellem Fellkragen, eine hellgraue Jogginghose sowie rote Schuhe. Sein Komplize, zu dem lediglich die Kleidung beschrieben werden kann, war mit einem dunkelblauen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und grauen Adidas-Sneakern bekleidet. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diesel abgezapft,

Friedrichsdorf, Dr.-Friedrich-Neiß-Straße, 19.03.2023, 18.00 Uhr bis 20.03.2023, 07.10 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf hatten es Diebe in der Nacht auf Montag auf den in einer Baumaschine befindlichen Dieselkraftstoff abgesehen. Zwischen 18.00 Uhr abends und 07.10 Uhr am Morgen machten sich Unbekannte an einem in der Dr.-Friedrich-Neiß-Straße abgestellten Radlader zu schaffen. Sie öffneten den Kraftstofftank und zapften anschließend etwa 200 Liter Diesel ab. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

3. Laptop aus Mercedes entwendet,

Wehrheim, Karlsbader Straße, 19.03.2023, 20.30 Uhr bis 20.03.2023, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Montag wurden in Wehrheim Wertsachen aus einem geparkten Pkw gestohlen. Ein weißer Mercedes war zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Karlsbader Straße abgestellt, als sich jemand auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs verschaffte. Aus diesem wurde neben einem geringen Bargeldbetrag auch ein im Pkw befindlicher Laptop entwendet. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

4. Diebstahl von Kennzeichenschildern,

Usingen, Schillerstraße, 18.03.2023, 18.00 Uhr bis 19.03.2023, 10.45 Uhr

(pa)In der Usinger Schillerstraße haben Unbekannte von Samstag auf Sonntag von einem geparkten Pkw beide Kennzeichenschilder abmontiert und entwendet. Die Tat ereignete sich ersten Erkenntnissen nach zwischen dem frühen Samstagabend, 18.00 Uhr und Sonntagvormittag, 10.45 Uhr. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Skoda. Die entwendeten Schilder tragen das amtliche Kennzeichen "HG-AK 1700". Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 - 0.

5. Nachtrag zu gestriger Pressemeldung über Diebstahl in Gaststätte, Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof, 17.03.2023, 23.00 Uhr bis 18.03.2023, 01.50 Uhr

(pa)Zu dem gestern vermeldeten Bargelddiebstahl in der Gaststätte Gambrinus liegen zum Tatablauf weitere Erkenntnisse vor. Demnach hatte der bestohlene Gast - ein 19-jähriger Friedrichsdorfer - seinen Garderoben-Chip verloren. Bevor er dies bemerkte, wurde der Chip durch einen bislang unbekannten Finder eingelöst und das in der Jacke enthaltene Bargeld entwendet. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es sich bei dem Dieb möglicherweise um einen anderen Gast handeln könnte, der im Laufe des Abends nach Streitigkeiten des Lokals verwiesen wurde. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

6. Verletzte bei Frontalkollision auf B 8, Bundesstraße 8, zwischen Glashütten und Königstein (Gemarkung Königstein), 20.03.2023, 07.05 Uhr

(pa)Am Montagmorgen kam es auf der B 8 bei Königstein zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Beteiligte in Krankenhäuser gebracht und die Bundesstraße vorübergehend gesperrt werden musste. Gegen 07.05 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Schmitten die B 8 von Glashütten kommend in Fahrtrichtung Königstein. Nach einer Linkskurve kurz vor Königstein geriet der Mann aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Mazda in den Gegenverkehr. Ein 41-Jähriger aus Weilrod, der mit seinem Mitsubishi in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Frontalkollision zogen sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zu, für deren Behandlung sie in umliegende Kliniken gebracht wurden. Ihre erheblich beschädigten Pkw mussten durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die während der Rettungs-Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen erforderliche Vollsperrung der Bundesstraße konnte gegen 09.15 Uhr wieder aufgehoben werden.

