PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher hebeln Fenster auf +++ Diebe in Rohbau am Werk +++ Werkzeug von Baustelle entwendet +++ Motorradfahrer stürzt +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher hebeln Fenster auf,

Königstein im Taunus, Schneidhain, Im Hainchen, 16.03.2023, 16.30 Uhr bis 21.45 Uhr

(pa)Im Königsteiner Stadtteil Schneidhain ist es am Donnerstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Zwischen 16.30 Uhr am Nachmittag und 21.45 Uhr abends brachen Unbekannte in der Straße "Im Hainchen" ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie stiegen hierdurch in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten neben Bargeld und Sparbüchern auch mehrere Zinnbecher. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe in Rohbau am Werk,

Friedrichsdorf, Seulberg, Danziger Straße, 15.03.2023, 19.00 Uhr bis 16.03.2023, 08.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag wurde in Friedrichsdorf Seulberg eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Unbefugte betraten zwischen 19.00 Uhr abends und 08.00 Uhr morgens einen in der Danziger Straße befindlichen Rohbau. Sie entwendeten diverse Werkzeuge, deren Wert insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

3. Werkzeug von Baustelle entwendet,

Steinbach, Stierstädter Straße, 15.03.2023, 18.00 Uhr bis 16.03.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Steinbach waren in der Nacht auf Donnerstag Diebe auf einer Baustelle am Werk. Die Täter suchten zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein in der Stierstädter Straße befindliches Baustellengelände auf. In dem dortigen Rohbau verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Bereich, in dem unter anderem Werkzeuge gelagert sind. Die Eindringlinge stahlen daraus mehrere Handwerkzeuge, Ladegeräte samt Akkus sowie Bohreraufsätze. Mit dem Diebesgut im Gepäck verließen sie den Tatort anschließend unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Motorradfahrer stürzt,

Kreisstraße 742, Gemarkung Schmitten, zwischen Treisberg und Weilstraße, 16.03.2023, gg. 18.45 Uhr

(pa)Auf der Kreisstraße 742 bei Schmitten Treisberg kam es am Donnerstagabend zu einem Motorradunfall. Gegen 18.45 Uhr war ein 19-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis mit seiner Honda von Treisberg kommend in Fahrtrichtung Weilstraße unterwegs, als er - mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der an seiner Maschine entstandene Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch: B456, Gemarkung Wehrheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell