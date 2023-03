PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis +++ Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis, Bad Homburg, Saalburgstraße, Freitag, 10.03.2023, 07:40 Uhr bis Mittwoch, 15.03.2023, 07:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde in Bad Homburg versucht, in eine Zahnarztpraxis einzubrechen. Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zu einem Bürogebäude in der Saalburgstraße. An der Zugangstür einer darin befindlichen Zahnarztpraxis hebelten sie dann an dem Türschloss und beschädigten dieses dabei. In das Innere der Praxis gelangten die Täter offenbar nicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet unter der Rufnummer 06172/120-0 Hinweise.

2. Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Oberursel, Parkhaus Altstadt, Mittwoch, 15.03.2023, 19:45 Uhr

(wie) In Oberursel hat die Polizei am Mittwochabend einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Eine Streife war wegen eines anderen Einsatzes im Parkhaus Altstadt unterwegs. Nachdem dieser abgeschlossen war, konnten die Einsatzkräfte einen starken Geruch von Marihuana aus dem Treppenhaus wahrnehmen. Somit betraten sie das Treppenhaus und ergründeten die Quelle des Geruchs. Im Treppenhaus wurden vier Personen festgestellt, von denen einer versuchte, Betäubungsmittel in seinem Mund zu verstecken. Die beiden weiblichen Personen wurden nach der Kontrolle entlassen. Die beiden jungen Männer wurden vorläufig festgenommen, da die Beamten Betäubungsmittel bei ihnen fanden. Der 22-Jährige von ihnen durfte die Dienststelle nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen, da bei ihm eine kleinere Menge Haschisch gefunden worden war. Der 19-Jährige hatte erheblich mehr Haschisch in verschiedenen Verpackungen, weitere Utensilien, Bargeld in kleiner, szenetypischer Stückelung, Springmesser und ein Tierabwehrspray bei sich. Dies wurde von den Beamten und der Staatsanwaltschaft als Handel treiben mit Betäubungsmitteln eingestuft und eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen angeordnet. Die Wohnung in Oberursel wurde mit Spürhunden der Polizei durchsucht und dabei etliche weitere Betäubungsmittel sowie fremde Ausweisdokumente gefunden und sichergestellt. Insgesamt wurden bei dem mutmaßlichen Drogenhändler über 900 Gramm Haschisch sichergestellt sowie das Bargeld, die Waffen, sein Mobiltelefon und die Feinwaage mit den anderen Utensilien. Er muss sich nun wegen diverser Vergehen im Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell