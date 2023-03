POL-HG: Korrektur der Pressemeldung des heutigen Tages

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg Straftaten: Sachbeschädigung an Pkw Tatort: Dreieichstraße, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Samstag, 11.03.2023, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Bislang unbekannte Täter näherten sich am Samstagnachmittag einem in der Dreieichstraße geparkten Pkw und zerkratzten selbigen mit einem unbekannten Gegenstand. Im Anschluss ...

