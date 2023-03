PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher stehlen Sonnenbrillen und Schmuck +++ Ins Wohnzimmer geleuchtet - Dieb flüchtet mit dunklem Kombi +++ Einbruch in Lagerhalle +++ Vandalismus an Sichtschutzzaun

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Sonnenbrillen und Schmuck, Bad Homburg v. d. Höhe, Paul-Andrich-Weg, 11.03.2023, 18.00 Uhr bis 12.03.2023, 00.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Ins Visier der Täter geriet ein im Paul-Andrich-Weg befindliches Einfamilienhaus. Unbekannte öffeten zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht ein Fenster des Hauses gewaltsam und stiegen in die Wohnräume ein. Diese durchsuchten sie sodann nach Wertgegenständen. Sie entwendeten neben diversem Schmuck auch vier Sonnenbrillen der Marke "Ray Ban". Mit dem Diebesgut im Gepäck verließen sie den Tatort wieder unerkannt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Ins Wohnzimmer geleuchtet - Dieb flüchtet mit dunklem Kombi, Wehrheim, Am Ried, 12.03.2023, gg. 19.35 Uhr

(pa)Am Sonntagabend ertappte in Wehrheim ein Bürger einen Dieb, der sich in seinem Garten zu schaffen machte. Gegen 19.35 Uhr bemerkte ein Anwohner der Straße "Am Ried", dass jemand mit einer Taschenlampe in das Wohnzimmer des Einfamilienhauses leuchtete. Als sich der Mann daraufhin auf die Terrasse begab, konnte er beobachten, wie ein unbekannter Mann aus dem Garten auf einen hinter dem Haus befindlichen Feldweg flüchtete, dort in einen dunklen Kombi einstieg und in Richtung Spielplatz davonfuhr. Im Anschluss musste der Wehrheimer feststellen, dass aus dem Garten eine Satellitenschüssel und eine Musikbox entwendet worden waren. Er beschrieb den Täter als etwa 180cm groß und kräftig. Getragen habe er eine blaue Jacke und eine Jogginghose. Ein Kennzeichen des unbeleuchteten Fluchtfahrzeugs konnte nicht abgelesen werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

3. Einbruch in Lagerhalle,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Siemensstraße, 09.03.2023, 18.00 Uhr bis 08.30 Uhr

(pa)In der vergangenen Woche wurde in Neu-Anspach in eine landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen dem frühen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Siemensstraße in Hausen-Arnsbach. Unbekannte hebelten eine Tür der rückwärtig gelegenen Halle auf und entwendeten zwei darin befindlich Motorsägen sowie einen Freischneider der Marke "Stihl". Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Vandalismus an Sichtschutzzaun,

Neu-Anspach, Anspach, Grünewaldweg, 11.03.2023, 14.00 Uhr bis 12.03.2023, 11.00 Uhr

(pa)Am Wochenende kam es in Neu-Anspach zu einem Fall von Vandalismus. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag beschmierten Unbekannte im Anspacher Grünewaldweg einen Sichtschutzzaun mit Farbe. Zudem wurden mehrere Löcher in den Kunststoffzaun gestochen, sodass sich der Sachschaden im dreistelligen Bereich bewegt. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

