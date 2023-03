PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Seniorin von Schockanrufern um Erspartes gebracht +++ In Schreinerei eingebrochen +++ In Schreinerei eingebrochen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Seniorin von Schockanrufern um Erspartes gebracht, Kronberg, Talweg, 09.03.2023, 13.30 Uhr

(pa)In Kronberg waren Telefonbetrüger am Donnerstag erneut mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" erfolgreich. Nachdem es bereits am Montag im Hochtaunuskreis zu zwei vollendeten Taten mit derselben Masche gekommen war, wurde nun eine Seniorin um mehrere Zehntausend Euro gebracht.

Am Vormittag erhielt die lebensältere Dame einen Anruf der Betrüger. Das Vorgehen der Täter entsprach der derzeit sehr verbreiteten Betrugsmasche, bei der die Angerufenen zunächst durch eine schlimme Nachricht geschockt werden, um diesen Zustand anschließend auszunutzen und an ihre Hilfsbereitschaft zu appellieren. So wurde der Seniorin geschildert, ihre Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine drohende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse eine hohe Kaution aufgebracht werden.

Es gelang den Betrügern, die geschockte Seniorin dazu zu bringen, Bargeld zusammenzutragen und Schmuck aus ihrem Bankschließfach zu holen. Beides übergab sie schließlich gegen 13.30 Uhr im Talweg, Ecke Talstraße, nahe eines dortigen Spielplatzes an eine Abholerin. Diese wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, circa 155 cm groß und von durchschnittlicher Statur. Sie habe schwarzes kurzes Haar mit Locken gehabt und eine Jeanshose, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Weste getragen. Nach der Übergabe sei die zu Fuß erschienene Frau über den Talweg in Richtung Friedhof davongegangen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die in dem genannten Bereich möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. In Schreinerei eingebrochen,

Neu-Anspach, Anspach, Zeppelinstraße, 10.03.2023, gg. 01.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Freitag wurde in Neu-Anspach in einen Schreinereibetrieb eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 01.30 Uhr. Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in die Räumlichkeiten einer in der Anspacher Zeppelinstraße ansässigen Schreinerei, um sich dort auf die Suche nach möglichem Diebesgut zu machen. Mutmaßlich durch einen Bewegungsmelder aufgeschreckt brach der Täter sein Tun jedoch ab, ohne etwas zu entwenden. Es wurde durch das gewaltsame Eindringen ein Schaden von rund 500 Euro hinterlassen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Gartenschuppen aufgebrochen,

Usingen, Wengenrothstraße, Feststellung: 09.03.2023, 21.00 Uhr

(pa)In Usingen wurde am Donnerstag ein Einbruch in einen Gartenschuppen gemeldet. Wie am Abend festgestellt werden musste, hatte jemand Wengenrothstraße einen auf einem Wohngrundstück im Garten eines Einfamilienhauses befindlichen Geräteschuppen gewaltsam geöffnet. Ob aus dem Schuppen etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Wehrheim, Usinger Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell