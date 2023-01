LPI-SHL: Parkuhr geöffnet

Brotterode (ots) - Am 23.01.2023 brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Schützenhofstraße in Brotterode. Die Flammen griffen schließlich auf das gesamte Haus über (siehe Pressemitteilung vom 23.01.2023). Bei dem Feuer entstand ein Schaden von ca. 150.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei und ein externer Gutachter stellten fest, dass eine Wärmeübertragung beim Betreiben des Kaminofens das Feuer auslöste. Eine vorsätzliche oder ...

mehr