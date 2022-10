Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Geldbörse entwendet; Tewel: Kettensäge aus Werkhalle gestohlen; Hodenhagen: Hungrige Vandalen; Walsrode: Flucht vor der Polizei

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.10.2022 Nr. 1

24.10./Geldbörse entwendet

Schneverdingen: Am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 11.10 Uhr kam es in der Markstraße im dortigen Aldi-Markt zu einem Taschendiebstahl. Diebe entwendeten einer 87-jährigen Dame während des Einkaufs die Geldbörse. Mit der vorgefundenen EC-Karte wurde im Anschluss Geld vom Konto der Dame abgehoben. Der Schaden beläuft sich auf 1150 Euro.

24.10./Kettensäge aus Werkhalle gestohlen

Tewel: Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 09:30 Uhr eine Kettensäge der Marke Stihl, MS880 aus einer Werkhalle in der Dorfstraße. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Neuenkirchen, 05195/933970 entgegen.

24.10./Hungrige Vandalen

Hodenhagen: Am Wochenende hebelten Einbrecher in der Schulstraße ein Fenster zur Oberschule auf und stiegen ein. Im Objekt suchten sie die Küche auf und bereiteten sich dort vorgefundene Lebensmittel zu und verzehrten Getränke. Im Flurbereich und auf einer Toilette wurden Einrichtungsgegenstände beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Hodenhagen, 05164/802550 erbeten.

24.10. Flucht vor der Polizei

Walsrode: Am Montagabend sollte am Meirehmer Berg ein 56-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert werden. Dieser beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Bei der Verfolgung mit Sonder-und Wegerechten verunglückte der verfolgende Streifenwagen und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Die 27- und 23-jährigen Polizeibeamten wurden dabei leicht verletzt. Bei der weiteren Fahndung fiel der zu kontrollierende Wagen einer anderen Streifenwagenbesatzung erneut auf. Auch hier entzog sich der Fahrer durch Davonfahren einer Kontrolle. Schließlich konnte das Fahrzeug verlassen abgestellt festgestellt werden. Der 56-Jährige hatte sich schon zu seiner Wohnanschrift fahren lassen. Hier trafen ihn die Beamten an und veranlassten nach einem Alkoholtest, mit einem Ergebnis von1,18 Promille eine Blutprobe. Gegen den Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

