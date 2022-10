Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fallingbostel: Führerschein ungültig; Munster: Autos beschädigt; Bomlitz: Fahrzeugteile entwendet.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.10.2022 Nr. 1

23.10./Führerschein ungültig

Fallingbostel: Am Sonntagmorgen, gegen 09:10 Uhr wurde auf der A 7 bei Bad Fallingbostel, ein 54-jähriger Lkw-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die zum Führen für den Lkw erforderliche Fahrerlaubnisklasse abgelaufen war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

23.10./Autos beschädigt

Munster: In der Nacht zu Sonntag wurde in der Straße Am Hanloh an einem VW die Heckscheibe von Unbekannten eingeschlagen. An einem weiteren Pkw am Friedrich-Heine-Platz wurden alle vier Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Munster, 05192/9600, entgegen.

22.10./Fahrzeugteile entwendet

Bomlitz: Unbekannte Diebe schlugen in der Nacht von Freitag zu Samstag die Seitenscheibe eines Pkw, BMW an der Klein-Harler-Str. ein. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginneren den Lenkradairbag und ein Kombiinstrument. Zudem wurden beide Frontscheinwerfer ausgebaut und ebenfalls entwendet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeistation Bomlitz, 05161/949630, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell