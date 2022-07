Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei verzeichnet zwei weitere Drogenopfer in 2022

Saarbrücken/Kirkel (ots)

Eine 46-jährige Saarbrückerin und ein 40-jähriger Mann aus Kirkel sind die 25. und 26. Drogenopfer in diesem Jahr.

Bereits am 09.12.2021 verstarb eine 46-jährige Frau in ihrer Wohnung in Saarbrücken. Die Verstorbene war den Behörden als Betäubungsmittelkonsumentin bekannt.

Todesursächlich war nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Obduktion und toxikologischem Gutachten eine Drogen-Medikamentenintoxikation.

Des Weiteren verstarb am 22.02.2022 ein 40 Jahre alter Mann in Kirkel. Er wurde durch eine Angehörige in seiner Wohnung tot aufgefunden. In der Wohnung wurden diverse Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Der Verstorbene war den Behörden als Betäubungsmittelkonsument bekannt.

Nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Obduktion und toxikologischem Gutachten war eine Alkohol-Drogen-Medikamenten-Mischintoxikation todesursächlich.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell