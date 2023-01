LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Suhl (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich am vergangenes Wochenende gewaltsam Zutritt in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Suhl und entwendeten ein dort abgestelltes E-Bike. Unbemerkt konnten die Täter mit ihrer Beute flüchten. Es handelt sich um ein schwarz-weißes Pedelec der Marke Fischer. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

