Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gasflasche in Brand geraten

Rastatt (ots)

Eine in Brand geratene Probangasflasche rief am Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf den Plan. Nach derzeitigem Sachstand soll gegen 16:20 Uhr in einer Firmenhalle in der Kehler Straße ein technischer Defekt an einem Schneidbrenner in Verbindung mit einem Gasaustritt aus der Flasche für deren Entzünden verantwortlich gewesen sein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund der schnellen Bekämpfung des Feuers durch die Wehrleute aus Rastatt entstand auch kein Sachschaden am Gebäude.

/xo

