Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Mercedes B-Klasse beschädigt worden

Kleve (ots)

Am Sonntag (25. September 2022) gegen 02:10 Uhr, kam es in Kleve zu einer Unfallflucht. Eine männliche Person setzte mit einem weißen Mercedes Vito auf der Küfenstraße in Kleve zurück und touchierte dabei ein Taxi. Die gelbe Mercedes B-Klasse wurde bei dem Zusammenstoß an der Fahrertür beschäftigt. Im Anschluss entfernte sich der Mann vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell