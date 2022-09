Kleve (ots) - Am Sonntag (25. September 2022), im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr, wurde ein Kleinkraftrad in Kleve entwendet. Der 63-jährige Besitzer hatte seinen schwarzen Roller der Marke Honda, in der Straße Opschlag in Kleve abgestellt gehabt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp) Rückfragen bitte an: ...

