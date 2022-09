Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

VW Touran beschädigt worden

Straelen (ots)

Am Mittwoch (14. September 2022), zwischen 14:00 Uhr und 23:10 Uhr kam es in Straelen zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer VW Touran, welcher auf einem Parkplatz an der Niederdorferstraße in Straelen abgestellt war, am Stoßfänger sowie der Motorhaube beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

