Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve

Wachtendonk - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht einen beschädigten blauen VW Crafter

Kreis Kleve / Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (11. September 2022) gegen 06:15 Uhr meldete ein Zeuge ein beschädigtes Fahrzeug am Friedensplatz. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass es sich um einen unfallbeschädigten, schwarzen Mercedes handelte, in dem sich eine Person befand. Der 18-jährige Mann aus Wachtendonk gab an, einen Unfall gehabt zu haben und dem Unfallgegner seine Personalien ausgehändigt zu haben, habe aber selbst keine Personalien bekommen. Bei dem anderen unfallbeteiligten Fahrzeug könnte es sich um einen blauen VW Crafter (Transporter) handeln, der an der linken Seite eine Beschädigung aufweist. Die Polizei bittet dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallort, -hergang oder zum beschädigten Fahrzeug machen können, sich unter Telefon 02831 1250 bei der Polizei Geldern zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell