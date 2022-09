Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch und Diebstahl von Leergutkästen

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Sonntag (25. September 2022), im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Gelände an der Kastellstraße in Kalkar-Altkalkar. Der Täter entwendete mehrere Leergutkästen. Bereits am Samstag (24. September 2022), gegen 06:30 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter versucht, Leergutkästen von derselben Adresse zu entwenden, wurde jedoch von Mitarbeitern des dort ansässigen Getränkemarkts erwischt und flüchtete. Ob es sich bei den beiden Sachverhalten um die gleiche Person handelt, ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

