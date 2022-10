Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Suchmaßnahmen

Friesenheim (ots)

Derzeit läuft die Suche nach einem 29 Jahre alten Mann aus Friesenheim. Er soll laut Zeugenaussagen am frühen Freitagmorgen zunächst am Bahnhof zusammengesackt, dann aber verschwunden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Zu den seit kurz nach 5:30 Uhr eingeleiteten Suchmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ferner sind aktuell Suchhunde auf dem Weg zum Einsatzort. Der Gesuchte ist circa 175 bis 180 Zentimeter groß, schlank und trägt dunkle Arbeitskleidung sowie eine dunkle Baseballkappe. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes werden unter der Rufnummer 07821-277-0 oder über Notruf erbeten.

