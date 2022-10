Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - E-Bike gestohlen, Hinweise erbeten

Haslach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendeten am Mittwochabend ein E-Bike im Wert von etwa 5.500 Euro. Der Besitzer stellte dieses in einem Zeitraum von etwa 18 Uhr bis circa 19 Uhr hinter einer Gaststätte in der Hauptstraße ab und verschloss es mittels eines Kettenschlosses. Beim Zurückkehren musste der Mann jedoch feststellen, dass ein Langfinger das Zweirad entwendet hat. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegen.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell