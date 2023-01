LPI-SHL: Roller-Fahrer gestoppt

Eisfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hatte es in der Nacht zu Montag auf eine schwarze Simson abgesehen, welche auf einem Parkplatz in der Ludwig-Jahn-Straße in Eisfeld abgestellt war. Der Langfinger hatte leichtes Spiel, da das Zweirad nicht gesichert war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben bzw. Hinweise auf den Verbleib des Mopeds geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 ...

