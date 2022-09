Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall mit Blechschaden in Höhe von 20.000 Euro

Konstanz (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Feuersteinstraße passiert ist. Eine 33-jährige Daimler-Fahrerin war auf der Feuersteinstraße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zur Kindlebildstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mitsubishi einer 58 Jahre alten Frau. Am Mitsubishi Space Star entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Daimler GLK auf rund 15.000 Euro.

